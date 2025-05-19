Боец Донес: при бегстве из Богатыря ВСУ бросили артиллерию и боеприпасы

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Украинские солдаты при бегстве из Богатыря в ДНР бросили артиллерийское вооружение и боеприпасы, рассказал ТАСС пулеметчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Донес.
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