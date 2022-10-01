В Ставрополе полицейскими задержаны подозреваемые в разбойном нападении

В полицию краевого центра поступил звонок от представителя одного из банков. Мужчина сообщил, что у них в офисе находится гражданин, утверждающий о совершенном на него разбойном нападении.
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