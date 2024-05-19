Братья Запашные рассказали об угрозах

Артисты все равно отправились на гастроли в Донбасс Фото: социальные сети Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные признались, что им, оказывается, приходили угрозы после решения цирковой труппы отправиться на гастроли в Донбасс.
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