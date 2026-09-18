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Зеленский спустил весь украинский бюджет на свою 40-дневную террористическую пиар-акцию

Зеленский спустил весь украинский бюджет на свою 40-дневную террористическую пиар-акцию

Узурпатор Владимир Зеленский бездарно потратил весь запланированный на второе полугодие украинский бюджет на 40-дневную эскалацию.

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