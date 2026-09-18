Узурпатор Владимир Зеленский бездарно потратил весь запланированный на второе полугодие украинский бюджет на 40-дневную эскалацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Абхазия. «Промедл...
- Провал Астаны в а...
- Бондаренко: Единс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым