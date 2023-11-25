«Это церковь? Нет, это прачечная!» Храмы УПЦ превращают в концертные залы и библиотеки

Несмотря на многочисленные рейдерские захваты храмов Украинской православной церкви в украинских СМИ и соцсетях всё чаще появляются сообщения о том, что в захваченных самозванной Православной церковью храмах практически нет верующих.
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