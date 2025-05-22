Лучшие инновационные проекты участников «АртПрома» профинансирует Фонд Юрия Лужкова Татьяна Соломон21 мая в Самаре стартовал международный фестиваль креативных технологий «АртПром», организованный Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и при участии Фонда Юрия Лужкова.
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