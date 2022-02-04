Известия: Роскомнадзор может ввести экономические ограничения против YouTube из-за RT

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает возможность применения мер в отношении американского видеохостина YouTube за систематическую блокировку каналов российских СМИ, включая блокировку канала RT DE - RT auf Sendung в день его запуска, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение надзорного органа, поступившее в их распоряжение.