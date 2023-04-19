Светлана Миронова на вопрос, стала бы она встречаться с Жакленом: «Почему нет?»

– Продолжаешь свою биатлонную карьеру? – Конечно! Ждите меня в следующем сезоне. – Ты достаточно мудрый человек? – Как определить достаточность мудрости, чем измерить? – Какие цветы любишь? – Розы, тюльпаны, пионы.
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