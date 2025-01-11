Простая швейная хитрость: как быстро подшить брюки не обрезая исходный край!

Если у вас нет под рукой швейной машины, а необходимо срочно подкоротить брюки, воспользуйтесь следующим простым методом, который позволит получить штаны желаемой длины без необходимости обрезать исходный край.
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