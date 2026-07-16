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Наш потерянный мир

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США применили «адский огонь» против танкера в Ормузском проливе

США применили «адский огонь» против танкера в Ормузском проливе

США атаковали нефтяной танкер в Ормузском проливе. Американцы вывели из строя порожний нефтяной танкер, используя ракеты Hellfire в Ормузском проливе, на фоне опасений, что удары могут перерасти в открытый конфликт В рамках своей блокады иранских портов США обстреляли нефтяной танкер, пытавшийся добраться до острова Харг в Ормузском проливе, а Тегеран впервые подвергся нападению в ходе этой последней серии ударов, пишет The Guardian.

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