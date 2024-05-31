Идеолог правительства ХМАО Шипилов организовал медиапроводы бывшей начальницы, проигнорировав назначение нового губернатора Кухарука

На сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа до сих пор нет информации о новом исполняющем обязанности губернатора региона Руслане Кухаруке, хотя решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным еще вчера днем.
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