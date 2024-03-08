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Филипп Киркоров пришел на премьеру шоу ТНТ с новым имиджем

Филипп Киркоров пришел на премьеру шоу ТНТ с новым имиджем

Киркоров в Louis Vuitton дал старт проекту «Сокровища императора» 10 марта зрителей канала ТНТ ожидает одна из самых ярких премьер текущего телевизионного сезона — реалити-шоу «Сокровища императора», съемки которого проходили в Китае и привлекли внимание звездных участников.

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