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Мировое обозрение

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Пять ведомств могут получить доступ к сквозному мониторингу цен на продукты

Пять ведомств могут получить доступ к сквозному мониторингу цен на продукты

Правительство решило взять под микроскоп весь путь еды от поля до прилавка. Пять федеральных ведомств — ФНС, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС — получат доступ к данным для сквозного мониторинга цен.

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