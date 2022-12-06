Устройство, которое будет располагаться в черепе, не получило одобрения регулирующих органов для использования на людях Илон Маск на пресс-конференции в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида.
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