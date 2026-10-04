Почему Европейский Союз больше не может стать сверхдержавой? Каких ресурсов не хватило Европе для проведения реформ? Чем европейский сценарий напоминает украинский? И почему Запад продолжает идти по пути истощения? Рамка: решения уже приняты, эскалация не исключена Президент России заявил, что решение о действиях в определённых обстоятельствах уже принято.