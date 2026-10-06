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Журнал «Профиль»

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Вертолет ВМС США подал сигнал бедствия у берегов Саудовской Аравии и пропал с сервисов слежения

По данным BNO News, отметка вертолета MH-60R Seahawk шла на высоте около 475 футов (примерно 144 м). Затем отображаемая высота упала до нуля, после чего .

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