Глава МИД Израиля: если ХАМАС останется у власти, нестабильность сохранится

Если исламистское движение ХАМАС останется у власти в Газе, региональная нестабильность сохранится. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии