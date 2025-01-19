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Глава МИД Израиля: если ХАМАС останется у власти, нестабильность сохранится

Глава МИД Израиля: если ХАМАС останется у власти, нестабильность сохранится

Если исламистское движение ХАМАС останется у власти в Газе, региональная нестабильность сохранится. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар, информирует ТАСС.

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