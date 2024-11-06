Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Шольц намерен зап...
  • Андрей Шишинов
    А нам это зачем?Власти Финляндии ...
  • Сергей Карабухин
    ..Полное КУ-КУ..........................................................................................................Новый министр обо...

Кандидат на пост еврокомиссара по обороне заявил о необходимости подготовки к военной конфронтации с Россией

Кандидат на пост еврокомиссара по обороне заявил о необходимости подготовки к военной конфронтации с Россией

Новый состав Европейской комиссии под руководством ее председателя Урсулы фон дер Ляйен намерен готовить Евросоюз к военной конфронтации с Россией, заявил на слушаниях в Европарламенте кандидат на пост еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, который ранее возглавлял правительство Литвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх