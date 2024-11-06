Кандидат на пост еврокомиссара по обороне заявил о необходимости подготовки к военной конфронтации с Россией

Новый состав Европейской комиссии под руководством ее председателя Урсулы фон дер Ляйен намерен готовить Евросоюз к военной конфронтации с Россией, заявил на слушаниях в Европарламенте кандидат на пост еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, который ранее возглавлял правительство Литвы.