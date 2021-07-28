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Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

СберБанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%.

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