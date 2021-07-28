Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

СберБанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%.
Популярные статьи
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии