Боррель: ЕС пока не может выделить €6 млрд для оплаты поставок оружия Украине

Европейский союз пока не может выделить €6 млрд для оплаты поставок вооружений Украине. Об этом рассказал верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует РИА Новости.
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