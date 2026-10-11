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Царьград

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В Краснодаре топливо продают 88 АЗС, 18 станций приостановили работу

В Краснодаре топливо продают 88 АЗС, 18 станций приостановили работу

В Краснодаре утром 11 октября бензин и дизельное топливо продавали на 88 заправках, но на некоторых из них горючее заливали только в баки автомобилей.

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