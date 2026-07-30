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Музыка Ханса Циммера и рекордный бюджет: представлен первый трейлер индийского блокбастера «Рамаяна»

Музыка Ханса Циммера и рекордный бюджет: представлен первый трейлер индийского блокбастера «Рамаяна»

В Сети набирает популярность трейлер первой части индийского блокбастера «Рамаяна» (смотрите трейлер в нашей группе в MAX) — всего за несколько часов ролик на YouTube посмотрели около миллиона раз.

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