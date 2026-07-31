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«Манчестер Юнайтед» обратился к «Милану» по поводу возможного трансфера Леау

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Милану» по поводу возможного трансфера Леау

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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