В Казани 14 человек с симптомами ботулизма оказались в больнице, двое – на ИВЛ

В Казани число граждан с симптомами ботулизма увеличилось с 6 до 14 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан Двух пострадавших подключили к аппаратам ИВЛ.