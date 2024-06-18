В Казани 14 человек с симптомами ботулизма оказались в больнице, двое – на ИВЛ

В Казани число граждан с симптомами ботулизма увеличилось с 6 до 14 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан Двух пострадавших подключили к аппаратам ИВЛ.
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