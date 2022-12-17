Никакие заморские угощения не сломают нашу традицию запекать курицу на Новогодние праздники

﻿﻿Никакие иностранные угощения не нарушат нашу традицию запекания курицы на новогодние праздники! Именно поэтому курица в духовке в нашей семье всегда на праздничном столе в новогоднюю ночь! Этот праздник в нашей стране особенный и к нему все готовятся заранее, продумывают меню, ищут разные интересные блюда! А вот курица, запеченная в духовке, всегда будет выгодно смотреться! Перепробовала много разных рецептов и нашла идеальный для себя, курицу теперь готовлю только в духовке и обязательно сделаю на новогодний стол - будет невероятно вкусно! Для приготовления нам понадобится 1 куриная тушка весом примерно 1,5 кг.