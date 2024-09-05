Антонов: США пытаются переложить ответственность за свои промахи на Россию

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважала выбор американского народа, а введение новых санкций против российских СМИ является попыткой демократической администрации переложить ответственность за свои ошибки.
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