Полный привод в кроссоверах Geely Atlas и Geely Atlas Pro обладает эксклюзивной конструкцией BorgWarner или, выражаясь по науке — NexTrac AWDSystem, что переводится как следующая по маршруту интеллектуальная система осуществления максимальной проходимости в условиях реального времени.