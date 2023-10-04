Покупатели в Эстонии все больше предпочитают цену продуктов патриотизму

Предпочтение продовольствию местного производства отдают лишь 73% жителей Эстонии, данные мониторинга покупательского поведения представил эксперт по исследованиям компании Kantar Emor Айвар Воог, 3 октября сообщает ERR.
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