Zero Hedge
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Zero Hedge

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Undrain The Swamp: JOLTS Miss Despite Shocking Surge In Government Job Openings To Biden Admin Levels

Undrain The Swamp: JOLTS Miss Despite Shocking Surge In Government Job Openings To Biden Admin Levels

Undrain The Swamp: JOLTS Miss Despite Shocking Surge In Government Job Openings To Biden Admin Levels After five straight months of JOLTS beats, including two blowout prints for April and May and zero misses since 2025.

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