Украинский F-16 уничтожен российской ПВО.Об этомсообщили в Минобороны России.Российские силы также ударили по инфраструктуре аэродрома, центру подготовки операторов дронов и месту размещения оперативно-тактических ракет.
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