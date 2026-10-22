Ордынский районный суд Новосибирской области приговорил Светлану Положенцеву к одному году лишения свободы условно за кражу 429 500 рублей, которые она тремя переводами через «Сбербанк Онлайн» отправила на свой счёт с телефона потерпевшего.
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