Дуайт Йорк: «МЮ» должен сделать все, чтобы подписать Трента, если он будет недоволен при Слоте. Нужно использовать такую возможность»

«Я не уверен, что Трент Александер-Арнольд захочет покинуть «Ливерпуль», так как это его родной клуб, но «Ливерпуль» будет переживать переходный период после ухода Юргена Клоппа.
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