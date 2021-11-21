Поздравление руководства Джанкойского района с Днем работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!Работа в налоговых органах – важный участок в сложном механизме жизни государства.
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!Работа в налоговых органах – важный участок в сложном механизме жизни государства.
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