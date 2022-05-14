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NYT: бойкот Саммита Америк лидерами Мексики и Бразилии нанесет «унизительный удар» Байдену

NYT: бойкот Саммита Америк лидерами Мексики и Бразилии нанесет «унизительный удар» Байдену

Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару от участия в Саммите Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе, нанесет «унизительный удар» главе США Джо Байдену.

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