NYT: бойкот Саммита Америк лидерами Мексики и Бразилии нанесет «унизительный удар» Байдену

Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару от участия в Саммите Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе, нанесет «унизительный удар» главе США Джо Байдену.