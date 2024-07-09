Аномальная жара в Москве может продлиться еще две недели. По прогнозу ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, температура воздуха в городе будет держаться в пределах 27-29 градусов Тепла.
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