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Аномальная жара в Москве может продлиться еще две недели

Аномальная жара в Москве может продлиться еще две недели

Аномальная жара в Москве может продлиться еще две недели. По прогнозу ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, температура воздуха в городе будет держаться в пределах 27-29 градусов Тепла.

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