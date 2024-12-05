Нелегальный фейерверк: в Сочи магазины проверяют на незаконную торговлю пиротехникой в преддверии Нового года

Нелегальный фейерверк: в Сочи магазины проверяют на незаконную торговлю пиротехникой в преддверии Нового годаВ преддверии Нового года в Сочи начались ежедневные рейды по выявлению незаконной продажи пиротехники.
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