25 сентября Владимир Путин провёл сразу два крупных совещания, что бывает крайне редко. Почти сразу вслед за заседанием по развитию […] The post Основы политики новые, «красные линии» старые appeared first on Медиакратия.
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