Состояние примерно 85% озимых в Татарстане оценивают как хорошее

Около 85% озимых на 412 тыс. га полей Татарстана находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов со ссылкой на Россельхозцентр.
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