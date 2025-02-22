Состояние примерно 85% озимых в Татарстане оценивают как хорошее

Около 85% озимых на 412 тыс. га полей Татарстана находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов со ссылкой на Россельхозцентр.