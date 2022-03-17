Семак о Дзюбе: «На тему сборной с ним не разговаривал, состояние нормальное. Понятно, что сейчас всем непросто»

Сергей Семак оценил состояние Артема Дзюбы после отказа от вызова в сборную. – В каком состоянии Дзюба, чей отказ от вызова в сборную в последнее время широко обсуждался в западных СМИ? – На эту тему я с ним не разговаривал.
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