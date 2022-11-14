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Впервые в России силами специалистов ФИАНа и малых коммерческих компаний разработан магнитно резонансный томограф, готовый к серийному производству

Впервые в России силами специалистов ФИАНа и малых коммерческих компаний разработан магнитно резонансный томограф, готовый к серийному производству

﻿Впервые в России магнитно-резонансный томограф, готовый к серийному производству, разработан специалистами ФИАН и небольшими коммерческими компаниями.

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