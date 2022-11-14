Впервые в России силами специалистов ФИАНа и малых коммерческих компаний разработан магнитно резонансный томограф, готовый к серийному производству

Впервые в России магнитно-резонансный томограф, готовый к серийному производству, разработан специалистами ФИАН и небольшими коммерческими компаниями.
Популярные статьи
- Среди инженеров и ученых находились те, кто наносил огромный вред военным разработкам - предатели
- Шведский производитель отказался исполнять договорные обязательства, заключенные еще до ввода антироссийских санкций, и никаким образом не желает урегулировать ситуацию
- Тяжелая огнеметная система, не имеющая аналогов в мире, получит большую дальность и площадь поражения
Свежие комментарии