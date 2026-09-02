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Аргументы недели

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Поколение телефонного экрана: как виртуальная жестокость после летних каникул прорвалась в реальные школьные коридоры

Поколение телефонного экрана: как виртуальная жестокость после летних каникул прорвалась в реальные школьные коридоры

Первые дни сентября стали для общества жестоким отрезвлением. Канск, Новая Москва, Башкортостан, Чебоксары — четыре региона, четыре трагедии, уложившиеся в 48 часов.

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