Поколение телефонного экрана: как виртуальная жестокость после летних каникул прорвалась в реальные школьные коридоры

Первые дни сентября стали для общества жестоким отрезвлением. Канск, Новая Москва, Башкортостан, Чебоксары — четыре региона, четыре трагедии, уложившиеся в 48 часов.
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