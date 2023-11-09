Художник Петр Трегуб

Петр Трегуб родился в 1984 году в Краснодарском крае, Россия. Окончил Краснодарское художественное училище и Художественно-промышленную академию Краснодарского государственного института культуры, отделение монументальной живописи.
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