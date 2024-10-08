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Царьград

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Экс-чиновник Минобороны обвиняется в краже элитного леса. Прокурор сказал своё слово

Экс-чиновник Минобороны обвиняется в краже элитного леса. Прокурор сказал своё слово

Бывший чиновник Минобороны России обвиняется в хищении леса с территории воинских частей.Бывший заместитель председателя правительства Подмосковья, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрий Куракин следующие 17 лет может провести в колонии строгого режима.

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