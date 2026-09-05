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«Структура «Зенита» во втором тайме была разрушена» -Аршавин прокомментировал поражение питерцев от ЦСКА

«Структура «Зенита» во втором тайме была разрушена» -Аршавин прокомментировал поражение питерцев от ЦСКА

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» потерял целостность игры после перерыва в матче с ЦСКА. По мнению экс-футболиста петербуржцев, во втором тайме хозяевам не хватало скорости и комбинационного футбола.

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