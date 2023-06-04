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Nature: планета Земля больше не является безопасной для людей

Nature: планета Земля больше не является безопасной для людей

Nature: планета Земля больше не является безопасной для людей Владислав ВислНовое исследование, опубликованное в научном журнале Nature, показывает, что человеческая деятельность вывела восемь ключевых аспектов земной системы за безопасные пределы.

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