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recap on 9/8/26

recap on 9/8/26

recap on 9/8/26 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jdotnq we had a nice dog which was that daily umg fvg I wanted too see nice continuation towards that fvg we had a (SMT,5M LIQUIDITY SWEEP REJECTING OFF HTF GAP INVERSE 4M)candle went without me waited for a pull back till first presented too target my DOL.

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