Трамп пообещал сделать ВМС США «great again»

Президент США Дональд Трамп в ходе программной речи по национальной безопасности объявил о создании в Белом доме нового офиса, призванного возродить судостроительную отрасль и укрепить военно-морские силы страны, 5 марта пишет Defense News.
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