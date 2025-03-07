«Все пишут, что я в рехабе»: Глюкоза вышла на связь с поклонниками без волос и со странным лицом

Певица Глюкоза продолжает удивлять поклонников странными перевоплощениями. Недавно она в очередной раз изменилась, шокировав пользователей своей внешностью — на кадрах у нее не было волос, а лицо было в каком-то гриме.
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