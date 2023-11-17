«Сэвидж» против «Кольта»

Револьвер «Саваж». На фотографии хорошо видны все особенности его дизайна: наличие традиционного рычага для тугой загонки пуль под стволом, а также рычага, совмещенного со спусковым крючком, находящимся внутри скобы особо большого размера.
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