Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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«Сэвидж» против «Кольта»

«Сэвидж» против «Кольта»

Револьвер «Саваж». На фотографии хорошо видны все особенности его дизайна: наличие традиционного рычага для тугой загонки пуль под стволом, а также рычага, совмещенного со спусковым крючком, находящимся внутри скобы особо большого размера.

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