К июню 2026 года в рамках реализации проекта «Судбищенская битва» благоустроят центр Орла

В Орле, кажется, сдвинулся с мёртвой точки процесс реализации проекта «Судбищенская битва». Администрация Орла опубликовала на сайте Госзакупок тендер на поиск подрядчика, который займётся благоустройством центра Орла.
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